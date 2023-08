HABLEMOS DE LOS BAILES QUE MOLESTAN.

HABLEMOS DEL TWERK Y LA ADULTEZ COMO CONSTRUCTO SOCIAL.

ENTREVISTA A SANTI @primit50

Hoy queremos hablar con alguien a quien tenemos mucho cariño:

Se llama Santi, tiene 53 años, su profesión es informático y es practicante de Crossfit, montañismo y twerk en Dancehall Center con Irie Queen. Aparte es solidario, activista y empático.

Le conocimos en Madrid , en una de nuestras escapadas para visitar a nuestra querida Iria y ha sido nuestro primer hombre en animarse a probar unas mallas. Gracias Santi!





Un día que estábamos hablando surgió el tema sobre los comentarios despectivos que había recibido y quedamos en hacer algo con ello. Hace un par de días, se acordó de mí y me envío la maravillosa foto que aparece en portada: un concierto de Chocolate Remix dónde subió a bailar al escenario!! (gracias).

Comenzamos entonces a hablar de nuevo, esta vez sobre un tema muy interesante que él me planteó: la adultez como constructo social, dónde los “adultos“ piensan que ya no tienen nada que aprender y menos de la gente joven, error (palabras literales).

Hemos querido dar voz a sus opiniones, percepciones y conclusiones acerca de un tema que vemos necesario expandir y reflejar.

Aquí os dejamos una mini entrevista a él:





-Cuando y porqué empezaste a bailar twerk?

En julio de 2022 fui a una clase suelta de twerk en @dancehallcenter con tres amigas, casi como una broma, queríamos aprender a perrear. Me resultó tan divertido que decidí matricularme para las clases regulares que empezaban en septiembre.

Acabamos de terminar ese curso en junio de 2023, por eso me gusta decir que he aprobado Primero de Twerk.

Y en realidad podríamos decir que así empecé a bailar y punto, a bailar sin más, cualquier estilo. Es que toda la vida me dio mucha vergüenza bailar, y siempre lo reprimí, salvo algún pogo en conciertos punks.









-¿Cambió tu mirada hacia las bailarinas de twerk al comenzar a bailarlo? ¿De qué manera?





No sabía que existían bailarinas de twerk, jajajaja.

El primer recuerdo de este tipo de bailes de culo que tengo es de 2017, aproximadamente, con el video clip de la canción Mantenlo patriarcal de IRA Rap @ira_rap, un grupo de raperas feministas, en el que salen escenas de mujeres bailando twerk y pole dance. En ese momento no entendía como se podían relacionar esos bailes con el feminismo, pues imaginaba que eran bailes que se hacían para excitar al espectador. El pole dance solo lo había visto en las películas estadounidenses practicándose en clubs de striptease donde tipos meten billetes en los tangas de las bailarinas.

La siguiente vez que pensé en ello creo que fue al ver el videoclip de la canción Se quema de Miss Bolivia @missboliviamusica y J. Mena @jmena. Estaba en ese momento descubriendo a Miss Bolivia y me llamó la atención que se acompañara de un grupo de bailarinas de twerk, y entendí que ese baile en ese contexto era un acto de liberación. Y, por cierto, por Miss Bolivia descubrí a Irie Queen @iriequeen. Justo cuando buscaba donde hacer esa clase de prueba Miss Bolivia presentó a las bailarinas que la acompañaban en la gira de 2022 y entre ellas estaba Irie.

Por supuesto bailarlo yo mismo, y hacerlo en un entorno tan seguro e inclusivo lo cambió todo. Entendí ese goce, disfrute y liberación que te da bailar estilos con tanto movimiento de cadera y culo. Y como una vez que lo pruebas no quieres renunciar a ello.









-¿Y por qué continuas? ¿Qué te aporta?





Una vez que inicias ese camino no quieres abandonarlo: Empiezas a reconectar con tu cuerpo, a liberar nudos que te mantenían sujeto, a concederte un disfrute que te habías negado.

Hay momentos duros, en que debes luchar contra la frustración de que no te salga un movimiento, o superar la vergüenza por tener que improvisar delante de tus compis. Y sobre todo a no hacer caso a esa voz interior que te dice que estás fuera de lugar. Pero sabes que si saltas esa barrera te vas a sentir mejor, interiorizas que hay una recompensa y no quieres renunciar a ella. Ya no.

Es que además en las clases de Dancehall Center hemos hecho cosas que jamás hubiera imaginado hacer, como rodajes en estudio con cámaras profesionales, o hacer una actuación en directo en un teatro con casi 100 espectadores. Es desafiante pero también muy divertido y gratificante.









- Como suelen ser las reacciones cuando compartes esto con una persona de tu mismo sexo, edad y orientación sexual.

Hombres, de más de 50, heterosexuales… a la mayoría les cuesta entenderlo, pero algunos al menos lo intentan. Al principio tuve unas cuantas reacciones negativas. Algunas fueron de hombres de mi edad que me decían que iba ahí a ver culos, algunos pretendiendo tratarme de héroe por eso. O lo llamaban “bailes de mierda”. O lo achacaban a la “crisis de los 50”.

En cambio las reacciones de mujeres de mi edad solían ser positivas, entiendo que mas enfocadas en valorar lo que significaba para mí y el bien que me hacía, es decir reacciones mas empáticas. Alguna me comentó que se arrepintió de enseñar un video mío bailando a algún amigo suyo por la reacción que tuvo él. También hubo alguna mujer joven que me preguntó por mi “obsesión por mover el culo”, como si tuviera un problema.

Se cruzaban dos cosas en las reacciones negativas. Por un lado los prejuicios contra los bailes de culo (nombre genérico que uso para referirme a bounce, twerking, mapouka y demás booty dances), y por otro lo chocante que les resultaba verme a mi ahí. Las reacciones negativas las tuve los primeros 3-4 meses, luego se calmó. Desde el principio lo compartí todo en mis redes sociales, lo que que supuso una exposición que condujo a ser juzgado por algunos de mis supuestos “semejantes” como un disidente del papel social que me corresponde. Lo que cuestiona la forma en que ellos mismos se relacionan con mujeres y con disidentes de la heteronormatividad.

También hubo amigos que hicieron el esfuerzo de entender y de cuestionarse su propia reacción inicial. Y otros que desde el principio me apoyaron de forma sana. Recuerdo que a uno le decía que sus felicitaciones decían mas cosas buenas de él que de mí.

Y en clase tuve mucho apoyo, siempre me he sentido muy bien acogido. Y también por otras personas del mundillo twerk de otras ciudades y de Latinoamérica. O tú misma, recuerdo como dudaba después de encargarte mis primeros pantalones de twerk si tú estabas mas ilusionada en hacérmelos que yo en encargarlos.









- ¿Qué te hace pensar esto (los comentarios o reacciones antes mencionados) como reflejo social actual? ¿Qué crees tú que es lo que se esconde tras la crítica negativa? ignorancia, rigidez mental, juicios, miedos… y tras la inspiración positiva que también despiertas?

Mucha gente me dice que la causa de las reacciones negativas es la envidia, porque desearían hacer lo mismo pero no se atreven. Creo que hay mas cosas. Por supuesto hay mucho machismo en todos los prejuicios hacia las bailarinas de bailes de culo, no se las ve como personas completas y autónomas, se considera que bailan así para provocar a los hombres, ignorando lo que hay de disfrute personal en el baile. Todo se analiza desde el punto de vista del espectador hombre. Y, como se las ve solo como objetos del deseo masculino, a mi me colocan en la otra posición, por eso algunos suponen eso de que voy ahí a ver culos (lo que ellos harían). Lo que además es doblemente insultante para mis compañeras y mi profesora ¿se creen que ellas no se darían cuenta de que un hombre entra en clase con esa intención? De nuevo es considerarlas objetos pasivos.

Otra cosa que influye en los prejuicios es la diferencia de edad, mis compañerxs de clase tienen de 20 a 30 años menos que yo. Me he dado cuenta como mucha gente de mi edad no se cree que se pueda tener amistad, o al menos compartir cosas en común, con gente tan joven. La comunicadora y analista cultural Estela Ortiz @kkiilllljjooyy tiene un vídeo titulado “Ser adultx y la crisis de los 30” (buscadlo en Youtube) en el que analiza lo que hay de constructo social en la adultez. Una cosa que comenta es que “ser adulto” incluye estar muy seguro de todo, como si ya no tuvieras nada que aprender, y mucho menos aprenderlo de personas más jóvenes. Un “adulto como Dios manda” no duda. El acceso al estatus de adulto pasa por seguir los roles socialmente normativos también en la forma de divertirse. Diversiones adultas serían el teatro, un concierto, una exposición o como mucho bailes de salón. ¿Bailes de culo? No, solo se aceptaría como una excentricidad en personas en los márgenes de la heteronormatividad.

Eso se vuelve mas duro cuando salimos de la burbuja de protección de las clases, por ejemplo cuando hemos ensayado en parques o salimos de fiesta. Ahí te sientes atravesado por algunas miradas. Pero también hay reacciones positivas, he recibido alguna felicitación a mi bamboleo cular de desconocidos, jajajaja.

En realidad las opiniones de la gente tienen que ver mas con sus ideas que contigo. Y la vida es muy corta para desperdiciarla pensando en lo que opinen desconocidos que no vas a volver a ver.

También tenemos todo el prejuicio que hay contra el reggaeton, donde se mezclan el machismo, el racismo y el clasismo. Sobre eso recomiendo otro vídeo de Estela Ortiz titulado “El odio al reguetón”.

Sobre la inspiración positiva, me dicen que hay gente que no se atreve a dar el paso, o que tiene fuertes bloqueos, y que al verme a mi bailando ven que es posible, que piensan que si yo lo hago porqué no van a poder ellos/as. Me ha costado asumir eso. Al principio cuando me decían que era muy valiente siempre respondía que solo lo hacía por disfrutar y que yo apenas arriesgo nada, no voy a tener problemas en el trabajo o en la familia por bailar twerk. Que me parecían mucho mas valientes mis compañeras que tiene que soportar una presión social mucho mayor. Lo llamativo que resulta que alguien como yo vaya a clases de twerk hace que reciba fácilmente mucho reconocimiento, y me debato constantemente entre esos dos extremos, por un lado aceptar el cariño de mis compis, como algo natural de la misma forma que yo me alegro de sus éxitos, y por otro no querer aprovecharme del privilegio masculino que automáticamente me coloca en una posición destacada. A clase vamos todxs con nuestras mochilas. Qué alguien encaje mejor en el estereotipo social de bailarín/a de twerk, por ejemplo por ser hombre joven homosexual, no significa que para el, ella o elle sea más fácil.

Pero alguna cosa positiva que me ha pasado recientemente me ha hecho entender mejor esto. Por ejemplo: una mujer me dijo que llevaba tiempo pensando en ir a clases de twerk y que verme bailar en el concierto de Chocolate Rémix @chocolateremix fue el empujón que necesitaba. Eso me emociona.





Santi con https://www.instagram.com/pumpumpowa/ y https://www.instagram.com/geraltab/ en el concierto de https://www.instagram.com/chocolateremix





-Que crees que es lo que sí se puede aprender de la gente joven? Lo que tú has aprendido y lo que crees que podría servir de manera más conjunta.

Lo primero es que te ayuda a entender el mundo actual, y como han evolucionado el feminismo, las luchas LGTBI+ y la lucha de clases y la lucha antirracista, que similitudes y diferencias hay en las opresiones y en las formas de combatirlas desde los años 90 a ahora. Para mi es muy enriquecedor, porque el ámbito activista en el que me desarrollé desde los 16 años prácticamente ya no existe, todo ha cambiado.

Me encanta la facilidad con que asumen orientaciones sexuales e identidades de género que se salen de la heteronormatividad, en una edad mucho mas temprana que generaciones anteriores, evitando años o décadas de sufrimiento. También la normalización de hablar de salud mental.

Son cosas que estoy aprendiendo y que me ayudan.









-Que mensaje genérico mandarías a la gente de tu edad? del mismo y de diferente sexo.

No seamos “viejos de mierda”, perdón por la expresión, pero es muy descriptiva. Me refiero a aquellos que en los años 90 nos decían que eso que escuchábamos no era música, y se quejaban de nuestras pintas. No seamos así con la gente joven. No hagamos a otras personas lo que no nos gustaba que hicieran con nosotros. Seamos empáticos, no nos lancemos a juzgar. Puede que haya cosas del activismo, o de la forma de ser, de la gente joven que nos cueste entender, pero ¿qué importa? No es necesario entenderlo todo.





Hablar contigo me hace pensar cuan importante sigue siendo, aparte de visibilizar formas y cuerpos, edades y orientaciones, también hacerlo con ideas y reflexiones que rompen el molde que mediáticamente solemos adjudicar al twerk (sobre todo aquí en occidente) para ir poco a poco generando impacto y romper estos esquemas hasta llegar a normalizar la liberación de los propios cuerpos y crear una opinión solida y auténtica.









Santi con sus compañeras de clase en el https://www.instagram.com/dancehallcenter de

Irie Queen https://www.instagram.com/dancehallcenter





